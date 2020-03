Ökostrom : Weniger Bürokratie für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen

Photovoltaik-Anlagen sind für die Betreiber interessant und tragen eine Teil zur CO 2 -Reduzierung bei. Foto: dpa-tmn/Friso Gentsch

Trier Kleinstbetriebe werden von der Gewerbesteuer befreit, wenn die Leistung der Anlage unter 10 Kilowatt liegt. Auch die automatische IHK-Mitgliedschaft fällt weg.

Für viele Menschen stellt sich angesichts der Umweltdebatte und der CO 2 -Problematik die Frage nach der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Strom für den Eigenbedarf erzeugen und die überschüssige Energie ins Stromnetz einspeisen, ist durchaus lukrativ.

Der Hintergrund: Im Zuge des Anfang 2020 in Kraft getretenen sogenannten Jahressteuergesetzes 2019 – offiziell „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ – hat der Gesetzgeber jetzt geregelt, dass rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 Betreiber von Photovoltaik-Anlagen bis zehn Kilowatt Leistung von der Gewerbesteuer befreit sind. Damit entfällt auch die Pflichtmitgliedschaft in der IHK.

„Solche Kleinstbetriebe zahlen bei der IHK keine Kammerbeiträge“, erklärt der IHK-Sprecher. Bis 5200 Euro fällt überhaupt kein Grundbetrag an. Und auch bis jährliche Einnahmen von 10 000 Euro wären es lediglich 46 Euro Grundbetrag als Kammergebühr. In Zukunft werden solche Kleinstbetriebe dann auch nicht mehr der IHK gemeldet. „Das ist für alle Seiten positiv. Wir haben uns als Kammer für die bürokratische Entlastung stark gemacht“, erklärt Sebastian Klipp.

Um ihre bisherige Pflichtmitgliedschaft in der IHK zu beenden, müssen die Anlagenbetreiber übrigens nicht selbst tätig werden. „Wir werden auch mit Hilfe der Bundesnetzagentur in den kommenden Monaten Datenabgleich ausführen und die Betreiber informieren“, so Klipp. Dabei rechnet die Kammer nicht mit vielen Betroffenen. „In Rheinland-Pfalz gab es bereits vor zehn Jahren einen Abgleich, bei dem bei uns rund 700 PV-Betreiber herausgefallen sind.“ Hinzu kämen höchsten einige Hundert weitere.