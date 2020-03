Gesundheit : Die Wirtschaft in der Region bangt wegen des Virus

Trier Vereinzelt gibt es bereits Auswirkungen aufgrund der Corona-Ausbreitung. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister trifft sich mit Unternehmern.

(wie) Falls in einem Unternehmen ein Fall eine Coronainfektion bekannt wird, ist der Arbeitgeber, laut der Trierer Industrie- und Handelskammer (IHK) verpflichtet, dies dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Zudem müssten alle Mitarbeiter ausfindig gemacht werden, die im Kontakt mit der infizierten Person standen, damit diese ebenfalls auf eine Infektion getestet werden könnten. Wenn bei einem Mitarbeiter eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt, müsse der Arbeitgeber zwingend Schutzmaßnahmen für alle übrigen Beschäftigten treffen. „Möglicherweise müssen“, so die IHK, „einzelne Mitarbeiter oder sogar die gesamte Belegschaft bei bestehender Lohnfortzahlungspflicht nach Hause geschickt werden, bis die Gefahr vorüber ist.“ Eine mögliche Betriebsschließung sei allerdings nicht in Form von angeordneten Betriebsferien möglich. Erlaubt sei allerdings, dass angeordnet wird, Überstunden abzufeiern. Wenn ein erkrankter Mitarbeiter auf Anordnung des Gesundheitsamts nicht arbeiten dürfe und unter Quarantäne gestellt werde, erhalte er eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz.

Eines dieser Unternehmen ist der Schaltanlagenhersteller Natus in Trier. Einige Lieferanten hätten Probleme, Teile für die Produktion zu liefern, da Komponenten dafür aus China stammen, sagte Firmenchef Frank Natus unserer Zeitung. In China liegen noch immer weiter Teile der Wirtschaft lahm, nachdem dort nach dem Ausbruch des Virus ganze Regionen unter Quarantäne gestellt worden sind. Davon betroffen war auch die chinesische Natus-Tochterfirma. Dort sei über drei Wochen lang die Produktion ausgefallen, weil ein Großteil der Mitarbeiter nicht zur Arbeit habe kommen können, so Natus. Erst langsam laufe die Arbeit in dem Werk wieder an. Er rechnet damit, dass sich der Produktionsausfall negativ auf die Zahlen des Gesamtunternehmens auswirken wird.