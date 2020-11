Handwerk : Firma statt Hörsaal

Trier Wie Lukas Hoppstädter sein berufliches Glück im Handwerk fand und trotz verspätetem Einstieg durchgestartet ist.

Diese Situation kennen alle, die am Schreibtisch arbeiten: Der Drucker funktioniert nicht, im Kopierer staut sich das Papier. Oft steht man verzweifelt vor den Geräten. Ist man nicht in der Lage, den Fehler selbst zu beheben, kann es durchaus sein, dass Lukas Hoppstädter zu Hilfe eilt.

Besonders an Lukas Hoppstädters beruflichem Werdegang ist, dass er erst neun Monate nach dem offiziellen Ausbildungsbeginn in dem Ausbildungsberuf gestartet ist. „Das war kein Problem“, sagt er. Die Erfahrungen und das Wissen aus dem Elektrotechnik-Studium seien dabei hilfreich gewesen. Er habe sich direkt integrieren und an den Lehrstoff anknüpfen können. So steht es im Bewerbungsbogen, den die Geschäftsführerin von Lukas Hoppstädters Ausbildungsbetrieb an die Handwerkskammer Trier und an die Kreishandwerkerschaften der Region Trier geschrieben hatte. Denn der junge Mann, der lieber einer praktischen Arbeit nachgeht als hinter Büchern zu sitzen und überdurchschnittlich gute Noten hat, ist Lehrling des Monats September 2020.