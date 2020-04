Kostenpflichtiger Inhalt: Energie : Corona-Krise hat den Heizölmarkt abgekühlt

Trier/Mannheim In Corona-Zeiten gibt es wenig positive Nachrichten für die Bürger. Zumindest aber sind die Sprit- und Heizölpreise derzeit im Keller. Wie die Entwicklung weitergeht, ist aber unklar.

Die Heizölpreise bleiben in den kommenden Wochen und Monaten auf einem moderaten Niveau. Das prognostiziert Hans-Jürgen Funke, Geschäftsführer des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte, im Gespräch mit dem TV.

Auch die jüngste Entscheidung der OPEC-Staaten die Ölfördermenge drastisch zu reduzieren, würde daran wenig ändern. „Das OPEC-plus-Abkommen mit einer Förderkürzung von rund zehn Prozent dürfte nicht ausreichen, um den drastischen Nachfrageausfall durch den weltweiten Einbruch der Wirtschaftsleistung auszugleichen.“

Zudem bleibe fraglich, ob die getroffenen Vereinbarungen auch tatsächlich von allen Beteiligten mittel- und langfristig umgesetzt würden, so der VEH-Geschäftsführer. „Die Ölmärkte dürften auch in den kommenden Monaten weiterhin auf einem ähnlichen Niveau verharren wie vor den Beschlüssen. Insofern dürfen die Verbraucher auch in den nächsten Wochen und Monaten mit sehr moderaten Preisen rechnen.“

Der Verband vertritt insgesamt rund 400 Mitglieder, davon 100 in Rheinland-Pfalz. In der Region Trier gibt es knapp 30 Firmen, mit einem jährlichen Absatz an Heizöl in Höhe von rund 250 000 Kubikmetern. Die Corona-Krise stellt die Mitarbeiter vor schwierige Herausforderungen. Die Energiehändler, insbesondere die Fahrer der Heizöllieferanten, seien angewiesen worden, bei der Befüllung der Öltankanlagen alle notwendigen Schutzmaßnahmen zu beachten, erklärt Funke. Dazu gehöre unter anderem die Einhaltung des Sicherheitsabstands, das Tragen von Schutzmasken und das Vermeiden jeglichen direkten Kontakts mit den Hausbewohnern. Auch innerbetrieblich gelten strenge Schutzmaßnahmen.

Durch den niedrigen Ölpreis ist die Nachfrage in den vergangenen Tagen hochgeschnellt. Doch zur Eile sieht VEH-Geschäftsführer Funke keinen Grund: „Speziell für die Ölheizungsbesitzer bleiben sicher auch in der zweiten Jahreshälfte noch genügend Gelegenheiten, sich in diesem Jahr zu deutlich niedrigeren Heizölpreisen für den nächsten Winter zu bevorraten.“ Schwierig sei es vor allem, wenn jetzt Kunden bestellen würden, die den Tank noch halb voll hätten. Zurzeit weisen die Heizöllieferanten Lieferfristen bis zu acht Wochen und teilweise darüber hinaus auf. Funke: „Am wichtigsten ist im Moment, in jedem Fall die Versorgung wichtiger Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime und soziale Einrichtungen kurzfristig sicherzustellen. Entsprechende Lieferungen werden auch in jedem Fall vorrangig behandelt. Da die Preise erwartungsgemäß auch im zweiten Halbjahr günstig und attraktiv bleiben, ist es nach unserer Einschätzung sinnvoller, die Bestellung, insbesondere wenn der Tank noch mindestens zu einem Viertel gefüllt ist, in das zweite Halbjahr zu verlagern.“

Das entspanne zum einen die Situation bei den Lieferanten, zum andern werde die Lieferzeit im zweiten Halbjahr deutlich kürzer ausfallen und die Tanks können dann in aller Ruhe für die nächste Heizperiode gefüllt werden.