Getränke : Desinfektionsmittel dank alkoholfreier Getränke

Bitburg/Trier Alkoholfreies Bier und alkoholfreier Sekt gewinnen an Beliebtheit. Wie das in der Corona-Krise helfen kann und wie sich zwei Großunternehmen auf die Herausforderung einstellen, zeigt eine Umfrage bei der Bitburger Brauerei und bei Schloss Wachenheim in Trier.

Die Wirtschaft steht in der Corona-Krise besonders unter Druck. Doch auch in diesen Zeiten helfen einige Unternehmen, große wie kleine, und viele Privatpersonen mit uneigennützigem Verhalten. Während deutschlandweit Desinfektionsmittel knapp wird, können zwei große Getränke-Unternehmen aushelfen. Der TV hat hat bei der Bitburger Braugruppe und Schloss Wachenheim nachgefragt. Beide spenden in großem Stil Ethanol zur Produktion von Desinfektionsmitteln.

Axel Dahm, Sprecher der Geschäftsführung der Bitburger Braugruppe: „Als Familienunternehmen ist es uns ein wichtiges Anliegen, uns in dieser für uns alle angespannten und herausfordernden Zeit solidarisch zu zeigen. Wir versuchen, da wo es uns möglich ist, zu helfen.“ Beispielsweise spendet die Bitburger Brauerei das Ethanol, das bei der Entalkoholisierung für das Bitburger 0,0% anfällt, für die Herstellung von Desinfektionsmitteln. Bit-Chef Axel Dahm weiter: „Der erste Tanklastwagen mit Ethanol hat sich bereits vergangene Woche auf dem Weg zu unserem Lieferanten Calvatis gemacht, der daraus Desinfektionsmittel produziert. Gemeinsam möchten wir damit beispielsweise Krankenhäuser und Katastrophenschutzzentren unterstützen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Maßnahmen, bei denen wir immer wieder spontan mit unserem Know-how und unseren vorhandenen Mitteln unter die Arme greifen.“ In der Brauereigruppe wird auch an anderen Standorten so verfahren. Dem ersten Tanklastwagen aus Bitburg werden weitere folgen.

EXTRA Bitburger Brauerei Bit-Chef Axel Dahm: „Die Ausbreitung des Coronavirus und die aktuellen Maßnahmen der Politik zur Eindämmung des Virus haben auch tiefgreifende Folgen für unser Geschäft und unsere tägliche Arbeit. Der Heimkonsum ist momentan noch stabil, dagegen trifft uns der vollständige Rückgang des Gastronomie- und Veranstaltungsgeschäfts sowie von großen Teilen der internationalen Nachfrage natürlich sehr hart. Und leider auch unsere Partner in der Gastronomie. Mit ihnen befinden wir uns im ständigen Austausch und setzen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten mit zahlreichen individuellen Maßnahmen dafür ein, diese enorme Herausforderung gemeinsam bestmöglich zu meistern. Wichtig ist für uns aktuell die Grundversorgung unserer Kunden sowie die Aufrechterhaltung unseres Geschäftsbetriebs, soweit dies möglich ist.“ Die Lage ist für einen großen Produktionsbetrieb eine Herausforderung. So hat das Unternehmen reagiert: „In dieser Situation haben für uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter und deren Angehörigen höchste Priorität“, erklärt der Bit-Geschäftsführer. Bürokräfte im Homeoffice, in Produktion und Logistik verzichtet der Betrieb auf persönliche Schicht­übergaben. Und wo der Kontakt zu Externen unvermeidbar ist, wie beispielsweise in der Logistik, gelten strengste Sicherheitsmaßnahmen. „Grundsätzlich sind wir als Lebensmittelbetrieb aufgrund unserer schon immer bestehenden hohen Hygienestandards und -verordnungen gut gerüstet“, erklärt Axel Dahm.

Und auch bei Schloss Wachenheim ist die Ethanol-Spendenaktion still angelaufen. Dr. Gudrun Fischer von der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz: „In der Stadt Trier läuft aktuell eine große Aktion, die die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz organisiert hat, und die möglich wurde, weil die Sektkellerei Wachenheim Alkohol – gemeint ist: reiner Ethanol – zur Verfügung stellt, der zur Herstellung von Desinfektionsmitteln in Apotheken geeignet ist.“

Die Schloss Wachenheim AG entalkoholisiert jährlich rund 10 Millionen Liter Wein zur Herstellung alkoholfreier Produkte wie zum Beispiel der Marke LIGHT live. Durch diese Entalkoholisierung entsteht Weindestillat (Ethanol).

Der alkoholfreie Sekt LigthLive von Schloss Wachenheim. Foto: Schloss Wachenheim