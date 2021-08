Erneuerbare Energien : Windkraft zieht Siemens Energy ins Minus

Schutzhelme mit der Aufschrift „Siemens Energy“ in einer Halle in Görlitz. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

München Bei der spanischen Tochter Siemens Gamesa läuft es derzeit nicht rund. Während das Geschäft mit fossiler Energieerzeugung läuft, verzeichnet der Konzern Schwierigkeiten bei der Windkraft.

Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa drücken Siemens Energy zurück in die roten Zahlen. Im abgelaufenen dritten Quartal von April bis Juni machte der Konzern 307 Millionen Euro Verlust, wie er am Mittwoch mitteilte.

Damit liegt er jetzt auch für die ersten neun Monate des seit Okotber 2020 laufenden Geschäftsjahres in der Verlustzone. In den ersten beiden Quartalen hatte Siemens Energy noch jeweils Gewinne verbuchen können

Die Leistung bei Siemens Gamesa könne nicht zufriedenstellen, kritisierte Energy-Chef Christian Bruch. Siemens Gamesa habe „einen herben Rückschlag im Hinblick auf den Turnaround des Onshore-Geschäfts hinnehmen“ müssen. Die Windkrafttochter sitzt in Spanien, Energy hält rund zwei Drittel am Unternehmen. Das Geschäft mit fossiler Energieerzeugung in der Sparte „Gas and Power“ liege dagegen „voll auf Kurs“, betonte Bruch.