Energiewende : Windkraftausbau: Habeck fordert von den Ländern mehr Tempo

Hamburg Der Bundeswirtschaftsminister moniert die langsamen Genehmigungsverfahren der Länder. Die Gigawatt-Kapazitäten müssten sich viel schneller als bisher verdoppeln.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Bundesländer zu deutlich mehr Engagement und Tempo beim Ausbau der Windenergie aufgefordert. Sie könnten nicht so weitermachen wie bisher, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei der Eröffnung der Weltleitmesse WindEnergy in Hamburg. „Das ist nicht akzeptabel.“