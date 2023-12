Verkehr Wirren ums 49-Euro-Ticket: Stendal könnte Nachahmer finden

Das Verkehrsministerien in Baden-Württemberg und Sachsen teilten dagegen mit, dass eine tarifliche Anordnung noch geprüft werde. In Baden-Württemberg gibt es rund 20 Verkehrsverbünde, manche von ihnen repräsentieren nur einen einzelnen Landkreis. Die Hürden für einen Protest wie in Stendal wären also kleiner als etwa in Brandenburg, wo der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg alle Landkreise umfasst.