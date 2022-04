Ifo-Index : Wirtschaft stemmt sich gegen Ukraine-Schock

München Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend ein Stück weit aufgehellt - das Niveau bleibt aber tief.

Das Ifo-Geschäftsklima stieg gegenüber März um einen Punkt auf 91,8 Zähler, wie das namensgebende Institut am Montag in München mitteilte. Analysten hatten mit einer weiteren Eintrübung nach dem vom Ukraine-Krieg ausgelösten Einbruch im März gerechnet.

Wirklich schlecht ist die Lage am Bau. Nachdem dieser sich in den vergangenen Jahren recht krisenresistent gezeigt hatte, geht es nun stark bergab. „Die schlechten Nachrichten für den Bau werden immer mehr“, sagte Wohlrabe. Die Lage werde dort so ungünstig eingeschätzt wie noch nie seit Einführung gesamtdeutscher Zahlen im Jahr 1991. Unter anderem belasteten der Mangel an Material, hohe Preise, teure Energie und Sorgen vor einem Zinsanstieg die Branche.