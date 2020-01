„Akuter Handlungsbedarf“ : Wirtschafts- und Umweltverbände warnen vor Solar-Förderstopp

Berlin Wer eine Photovoltaik-Anlagen auf sein Dach setzen lässt, bekommt eine Förderung. Es gibt aber einen Förderdeckel, der bald erreicht ist. Wie geht es weiter? Wirtschafts- und Umweltverbände schlagen Alarm.

In einem Brandbrief an die Bundesregierung warnen Wirtschafts- und Umweltverbände vor einem Förderstopp für neue Solarstromanlagen. Dies hätte einen „erheblichen Einbruch der Solartechnik-Nachfrage und große Schäden in der Solarbranche zur Folge“.