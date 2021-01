Solidarität geboten : Wirtschaftsethiker: Corona-Verlierer im Blick behalten

Hendrik Müller, Wirtschaftsethiker an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Foto: Hendrik MJr./-/dpa

Frankfurt/Main Mit Milliarden stützt der Staat die Wirtschaft im Corona-Tief - könnten die Unternehmen selbst mehr tun? Haben die Gewinner der Krise gar eine moralische Verpflichtung, den Schwachen zu helfen?

Unternehmer sollten die Corona-Krise nach Ansicht von Wirtschaftsethikern zum Anlass für eine Neuausrichtung nehmen. „Solidarität ist das Stichwort der Stunde - auch in der Wirtschaft“, sagte Hendrik Müller, Wirtschaftsethiker an der Hochschule Fresenius in Hamburg, der Deutschen Presse-Agentur.