Weltweite Handelskonflikte und der Fachkräftemangel bremsen den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Zu diesem Schluss kommen führende Forschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten, das heute (10.00 Uhr) in Berlin vorgestellt wird. dpa