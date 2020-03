Schlimmer als bei Finanzkrise : Wirtschaftsstimmung in der Eurozone auf Rekordtief

Wirtschaftsstimmung in der Eurozone auf Rekordtief

Leere Stadt Rom: Das Tourismus- und Gaststättengewerbe trifft die Corona-Krise in Europa besonders stark. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa.

London Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus und die ergriffenen Gegenmaßnahmen haben der Wirtschaft Europas einen schweren Schlag versetzt.

Darauf deutet eine große Umfrage in Unternehmen hin, die als Richtschnur für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung gilt. In der Eurozone brach die Wirtschaftsstimmung ebenso dramatisch ein wie in Großbritannien.