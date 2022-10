Energie : „Wirtschaftsweise“ dämpft Erwartungen an Gaspreisbremse

„Wirtschaftsweise“ dämpft Erwartungen an Gaspreisbremse

Ein Gaszähler in einem privaten Haushalt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die Bundesregierung will die Gaspreise absenken. Doch Beraterin Veronika Grimm findet: Wichtiger seien Sparanreize.

Die Vorsitzende der Gaspreiskommission, die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm, hat vor zu großen Erwartungen an die geplante Gaspreisbremse gewarnt. „Wir werden dauerhaft unsere Abhängigkeit von Russland beenden“, sagte die Volkswirtschafts-Professorin der Universität Erlangen-Nürnberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag).

„Der Gaspreis wird also aufgrund der höheren Flüssiggas-Beschaffungspreise trotz einer Gaspreisbremse deutlich höher bleiben als vor dem russischen Überfall auf die Ukraine“, so Grimm. Die Kommission könne nicht so tun, als sei nichts gewesen.