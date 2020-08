Corona-Pandemie : Wirtschaftsweisen-Chef: Zweiter Lockdown wäre Katastrophe

Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung „Wirtschaftsweisen“ steht vor dem Walter-Euken-Institut. Ein zweiter Lockdown in der Corona-Krise wäre aus seiner Sicht katastrophal für die Wirtschaft. Foto: Patrick Seeger/dpa

Berlin Die Virus-Krise hat die Wirtschaft hart getroffen. Steigende Infektionszahlen nähren die Furcht vor einem erneuten Aufflammen der Pandemie. Ein zweiter Lockdown ist ein realistisches Szenario.

Ein zweiter Lockdown in der Corona-Krise wäre aus Sicht des Chefs der „Wirtschaftsweisen“, Lars Feld, katastrophal für die Wirtschaft.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt. In der kommenden Woche beraten zunächst die Spitzen der schwarz-roten Koalition sowie dann Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder das weitere Vorgehen. Dabei dürfte es um die Verlängerung von Hilfsprogrammen sowie einheitlichere Corona-Regeln gehen. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland war im zweiten Quartal eingebrochen.

„Ein zweiter Lockdown würde die Erholungsphase der Wirtschaft unterbrechen“, sagte Feld. „Derzeit sind wir wie vom Sachverständigenrat prognostiziert in einer V-Phase. Ein zweiter Lockdown würde dazu führen, dass eine ganze Reihe von Unternehmen, die in der jetzigen Erholungsphase noch überlebt haben, in die Insolvenz gehen müssen.“