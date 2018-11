später lesen Konjunkturaussichten „Wirtschaftsweisen“ legen Jahresgutachten vor FOTO: Bernd Wüstneck FOTO: Bernd Wüstneck Teilen

Wie entwickelt sich die Konjunktur in Deutschland? Was muss die Bundesregierung tun? Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - besser bekannt als die fünf „Wirtschaftsweisen“ - legt heute (12.00 Uhr) in Berlin sein Jahresgutachten vor. dpa