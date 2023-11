Konjunktur Wirtschaftsweisen:Ratschläge gegen die Wachstumsschwäche

Die Deutschen seien viel zu sehr Sparer und trauten sich nicht an den Kapitalmarkt, kritisierte Ökonomin Ulrike Malmendier. Dabei gelte: „Mehr Kapitalinvestitionen schaffen mehr zukunftsträchtige Unternehmen.“ Das sei der wichtigste und am schnellsten wirksame Hebel, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Versicherungen oder Pensionskassen müssten sich mehr einbringen und zukunftsträchtige Unternehmen auch in späteren Wachstumsphasen finanzieren. „Wenn dann nur zwei von zehn Unternehmen funktionieren, eines vielleicht gar die nächste deutsche Weltfirma wird, dann lohnt sich das für die deutsche Wirtschaft, für die Kapitalgeber, für alle.“ In anderen Ländern wie den USA oder Schweden funktioniere dies gut.