Nahverkehr : Wissing: Tarif-Dschungel im ÖPNV beenden

Berlin/München Das 9-Euro-Ticket ist nach Aussage von Verkehrsminister Wissing jetzt schon ein „fulminanter Erfolg“. Für den FDP-Politiker sollte als Lehre aus dem Experiment vor allem eine Konsequenz gezogen werden.

Wissing will Erfahrungen gründlich auswerten

21 Millionen Sonderfahrkarten

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte: „Es ist völlig unrealistisch, den Tarifdschungel zu lichten, ohne Geld dafür in die Hand zu nehmen.“ In Bayern sei man in der Frage ohnehin schon weiter. Noch dieses Jahr werde eine ÖPNV-Strategie 2030 vorgestellt, mit einem E-Ticket, das es Fahrgästen ermöglichen werde, nach dem Prinzip „ein Klick - ein Ticket“ in ganz Bayern unterwegs zu sein.