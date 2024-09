Einkaufen Womit kleinere Städte beim Shoppen punkten

Etwa 70 Prozent der Bewohner von Klein- und Mittelstädten kaufen laut YouGov überwiegend dort ein, wo sie wohnen. Nur ein Drittel pendelt dafür in die nächstgelegene Stadt. „Die gute Versorgung mit Gebrauchsgütern, die schnelle Erreichbarkeit des Stadtzentrums und attraktive Einkaufsangebote machen Klein- und Mittelstädte zu besonders lebenswerten Orten“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die Situation in den Zentren der kleineren Städte sei „oftmals bei weitem nicht so düster wie häufig dargestellt“. Die Menschen müssten nicht immer in die Großstadt fahren, um vernünftig einkaufen zu können, so Genth.