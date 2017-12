Ein Wochenende zur Unternehmensgründung

Vom 8. Bis 10. Dezember findet das Startup Weekend im Bobinet Coworking in Trier statt. Einmal im Team eine Idee durchdenken, dabei auf neue Ideen kommen, Kontakte knüpfen und hinterher mit dem gewonnenen Wissen wirklich gründen!In nur 54 Stunden wird aus der Geschäftsidee ein konkreter Plan zum eigenen Unternehmen. Am Ende eines spannenden Wochenendes wird aus einer Idee ein „echtes“ Unternehmenskonzept. Erfahrene Mentoren werden die Teilnehmer betreuen, darunter sind Vertreter der Volksbank, JAM-Software, Universität Trier, Intriweb, IT-Haus, 3kb und Dr Wagner wird als Patentanwalt offene Fragen beantworten.

Einmal im Team eine Idee durchdenken, dabei auf neue Ideen kommen, Kontakte knüpfen und hinterher mit dem gewonnenen Wissen wirklich gründen! In nur 54 Stunden wird aus der Geschäftsidee ein konkreter Plan zum eigenen Unternehmen. Am Ende des Wochenendes vom 8. bis 10. Dezember findet das Startup Weekend im Bobinet Coworking in Trier statt. Dann kann aus einer Idee ein „echtes“ Unternehmenskonzept werden. Mindestens fünf Gründungen gab es von den Teilnehmern vergangener Veranstaltungen. Erfahrene Mentoren werden die Teilnehmer betreuen, darunter sind Vertreter der Volksbank, JAM-Software, Universität Trier, Intriweb, IT-Haus, 3kb, und ein Patentanwalt wird offene Fragen beantworten.

Ob Student oder berufstätig, Frau oder Mann. Wer die Unternehmenswelt von morgen verändern will, meldet sich beim MITL Start­up Weekend per E-Mail an: gruender@mitl-netzwerk.eu

Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro inklusive drei Tage Catering.

Alle weiteren Informationen gibt es unter: https://mitl-netzwerk.eu/start­up-weekend/