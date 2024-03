Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im März gesunken

„Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen im März zwar ab, allerdings weniger als sonst in diesem Monat. Die konjunkturelle Flaute macht sich also nach wie vor am Arbeitsmarkt bemerkbar. Insgesamt behauptet er sich aber weiter relativ gut“, kommentierte die Vorstandschefin der Bundesagentur, Andrea Nahles, die Zahlen, die zum Stichtag 13. März erhoben wurden.