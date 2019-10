Arbeitsmarkt : Nachwuchssorgen der regionalen Betriebe immer größer

Die Agentur für Arbeit in der Dasbachstraße in Trier. Foto: Friedemann Vetter.

Trier In diesem Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region Trier leicht gesunken. Heribert Wilhelmi von der Agentur für Arbeit gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate.

() Der Herbst am Arbeitsmarkt zeichnet sich erfahrungsgemäß durch ein letztes Aufbäumen vor der winterlichen Eintrübung aus. So ist auch in diesem Oktober die Zahl der Arbeitslosen in der Region Trier leicht gesunken, von September auf Oktober um 15 auf 9010. Die Arbeitslosenquote verharrt bei 3,1 Prozent.