später lesen So viele wie nie Zahl der Leiharbeiter gestiegen FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland ist seit 2007 innerhalb von zehn Jahren um 43 Prozent gestiegen. Ende 2017 waren 1.021.589 Menschen in dieser Beschäftigungsform tätig und damit so viele wie nie. dpa