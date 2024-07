Vermögen Zahl der Superreichen wächst in Deutschland deutlich

Das Finanzvermögen der Superreichen in Deutschland belief sich nach diesem Bericht auf 2,1 Billionen Dollar (gut 1,9 Billionen Euro). Zur Veranschaulichung: Wenn die 1,9 Billionen Euro auf alle 84,7 Millionen Einwohner in Deutschland verteilt würden, bekäme jeder rund 23.000 Euro. In Dollar und nur bezogen auf das Finanzvermögen wuchs die Zahl der Millionärinnen und Millionäre in Deutschland im vergangenen Jahr um 30.000 auf 555.000.