Zalando wächst gemeinsam mit den großen Modefirmen

Der Modehandelskonzern Zalando will mit einer verstärkten Partnerschaft mit großen Herstellern sein Angebot weiter ausbauen. Dazu gehörten etwa Inditex und H&M, die ein eigenes Filialnetz in Europa hätten, sagte Co-Vorstandschef David Schneider bei der Hauptversammlung in Berlin. Zalando biete inzwischen 300.000 Artikel und 2000 Marken auf seiner Webseite an, 350 Marken mehr als ein Jahr zuvor. "Unser Ziel ist es, den Kunden ein fast unbegrenztes Angebot bereitzustellen", fügte er hinzu.