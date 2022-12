Energie : Ziel übertroffen - EU-Gasverbrauch um 20 Prozent gesunken

Brüssel Deutschland hat laut einer Statistik etwa ein Viertel weniger Gas verbraucht in den vergangenen Monaten seit August als in den Jahren zuvor. Andere Länder schnitten aber noch besser ab.

Am meisten sank der Verbrauch in Finnland (-52,7 Prozent), Lettland (-43,2 Prozent) und Litauen (-41,6 Prozent). Sechs Staaten haben die 15 Prozent laut Eurostat verfehlt, und in zwei Staaten ist der Verbrauch sogar angestiegen: Malta mit plus 7,1 Prozent und die Slowakei mit plus 2,6 Prozent.