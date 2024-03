Anfrage der Linken Zinslast bei KfW-Studienkrediten stark gestiegen

Christian Görke von der Gruppe Die Linke im Bundestag sagte, es sei kaum zu glauben, dass manche Studierende fast so viel Zinsen für einen KfW-Studienkredit wie für die Miete zahlten. „Dabei ist der hohe Zins kein Naturgesetz. Schon in der Finanzkrise und in der Corona-Pandemie wurde politisch eingegriffen.“ Der Zins müsse als erster Schritt ausgesetzt werden, sonst drohe eine Schuldenfalle bei den Fachkräften von morgen.