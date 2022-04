Börse in Frankfurt : Zinssorgen setzen Dax unter Druck

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Furcht vor einem Leitzinsschub treibt die Anleger am Freitag in die Defensive. Nach zwei starken Handelstagen fiel der Dax gegen Mittag um 1,32 Prozent.

Mit zuletzt 14.311,13 Punkten trübte sich die Perspektive wieder merklich ein. Auch in der Breite ging es bergab: Während der MDax um 1,22 Prozent auf 31.059,28 Punkte sank, verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 1,4 Prozent.

Zur Bekämpfung der hohen Inflation erwägt die US-Notenbank im Mai eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte. Die Börsen in New York waren daraufhin am Vorabend bereits abgerutscht. Neben der Zinsperspektive bleiben die Auswirkungen der Ukrainekrise und die zunehmenden Lieferkettenprobleme als weitere Belastungsfaktoren.