Banken Zinswende beschert der Commerzbank Gewinnsprung

Beflügelt von der Zinswende strebt die Commerzbank mit großen Schritten in Richtung Gewinnplus 2023. In den ersten drei Monaten verdiente der Konzern mit 580 Millionen Euro unter dem Strich fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor (298 Mio Euro). Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Überschuss „deutlich über dem von 2022“ an, wie das vor Kurzem in den Dax zurückgekehrte Geldhaus am Mittwoch bekräftigte.