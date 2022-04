Feiertage : Zu Ostern 239 Millionen deutsche Schoko-Osterhasen

Angelina Piosik, Mitarbeiterin der Confiserie Felicitas GmbH in Hornow, zeigt per Hand gefertigte Osterhasen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Bonn Viele Familien haben vergangenes Jahr auf ein großes Osterfest wegen der Pandemie verzichtet. Entsprechend weniger konnte die Süßwarenindustrie absetzen. Dieses Jahr sieht es wieder anders aus.

Rund die Hälfte der Schoko-Hasen - etwa 119 Millionen Stück - wurden in den letzten Wochen an den deutschen Lebensmittelhandel sowie an Kaufhäuser und Fachgeschäfte in der Bundesrepublik ausgeliefert. Der Rest ging ins Ausland, vor allem in europäische Nachbarländer, aber auch in die USA, nach Kanada, Australien und Südafrika.