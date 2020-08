Wirtschaft in der Region : Zu schön zum Essen

„Auch wenn wir unterwegs sind, um einen Teller zu fotografieren, ist es für uns ein halber Umzug. Wir bauen ein komplettes Studio auf und haben neben dem Equipment auch diverse Untergründe, Teller, Besteck und Tischdeko dabei.“ Foto: Oliver Götz

Föhren Wer essen geht, fotografiert seinen Teller und postet den in den sozialen Netzwerken. Das dauert ein paar Sekunden und liegt voll im Trend. Wenn Oliver Götz einen Teller fotografiert, kann das schon mal zwei Tage dauern: Er ist ein erfolgreicher Food-Fotograf.

Wer im Supermarkt einkauft oder in regionalen Kochbüchern stöbert, wer beruflich in die Präsentationsmappen von Industriebetrieben reinschaut, sieht häufig Bilder von Oliver Götz. Der Fotograf aus Cochem, der heute ein Fotostudio in Föhren betreibt, ist ein erfolgreicher Food- und Produkt-Fotograf. Erst vor wenigen Tagen ist ein Kochbuch der SWR-Rezeptsucherin Susanne Nett (siehe Extra) erschienen, an dessen Umsetzung Götz großen Anteil hat.

Gern denkt der Fotograf an seinen ersten großen Auftrag zurück. „Das war für Karlsberg, die mit Mixery an den Markt kamen.“ Götz hatte sich in den 90er Jahren schon einen Namen als „Flaschenexperte“ unter den Fotografen gemacht. „Ich habe mit verschiedenen Techniken gearbeitet, die Flaschen mussten im Kühlschrank betaut werden, mit Lack bearbeitet oder mit Politur und mit Glycerin besprüht.“ Dann galt es, an den richtigen Stellen den Tau abzuwischen und die Tropfen zu setzen, um die Mixery-Flaschen ins rechte Licht zu setzen.

EXTRA Kochen mit der Rezeptsucherin Als „Rezeptsucherin“ geht Susanne Nett regelmäßig im SWR-Fernsehen auf die Suche nach traditionellen Gerichten aus Rheinland-Pfalz und Baden- Württemberg. Jetzt erscheint mit Die Rezeptsucherin das langersehnte Kochbuch zu dem Fernseh-Format. Die zahlreichen in der Sendung aufgespürten Rezepte, die Susanne Nett in Zusammenarbeit mit dem Trierer Food-Fotografen Oliver Götz für das Buch zusammengestellt hat, laden zum Nachkochen und (Wieder-)Entdecken ein und beweisen: Der Südwesten hat kulinarisch einiges zu bieten. Gutes Essen aus der Region und heimische Produkte haben Susanne Nett als Winzerstochter mit Traktorführerschein schon früh geprägt und zu einer leidenschaftlichen Köchin werden lassen. So enthält das Kochbuch auch jede Menge Eigenkreationen sowie überlieferte Rezepte aus ihrer eigenen Familie. Oliver Götz hat ihre Geschichten mit seinen Fotos illustriert.

Susanne Nett, Oliver Götz

Die Rezeptsucherin

24,90 Euro

ISBN 978-3-95540-700-1

Licht, das ist für den erfahrenen Handwerker die wichtigste Voraussetzung, um gute Fotos zu machen. Entsprechend aufwendig ist sein Equipment. Bei der Beleuchtung gibt es für den Fotografen nur eine Wahl, die besten Lampen, die immer ein gleichmäßiges warmes Licht erzeugen. „Es geht darum, immer die gleiche angenehme Atmosphäre auf dem Produkt einzufangen.“ Er vergleicht das mit dem morgendlichen, warmen Sommerlicht oder auch einer entsprechenden Abendstimmung. Doch für den Profi muss dieses Licht im Fotostudio zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Der akribische Handwerker hat sogar ein eigenes Archiv aufgebaut, in dem er das fotografische Gedächtnis der Produkte aufbewahrt. „Ich mache das für mich, die Kunden zahlen das nicht“, erklärt der Perfektionist. „Ich muss eine Stimmung jederzeit reproduzieren können. Mit der Dokumentation und Skizzen zum Set-Aufbau gelingt mir das auch nach vielen Jahren noch.“ Denn für das ganzheitliche Erscheinungsbild eines Unternehmens sei die Fotografie ganz entscheidend, ist sich Oliver Götz sicher. Solche Detailverliebtheit in der Arbeit wird von den Kunden geschätzt, Hilcona – eine Tochterfirma von Bohrhammerhersteller Hilti, die Nudelprodukte vertreibt – hat ihn als „Lasagne-Fotografen“ engagiert, die Luxemburger Konditoren-Innung lässt ihre Torten und Törtchen von ihm inszenieren, Bärenmarke, Lünebest, Giacobbe Pasta oder Chio Chips lagen ebenfalls schon bei Oliver Götz unter der idealen Beleuchtung. Für Chio wurde in Föhren sogar ein kleiner Film gedreht, der in der Werbepause des Super Bowls lief.

Bei all seinem Schaffen sieht sich Götz selbst als gut ausgebildeter Handwerker an. „Vor allem braucht man bei dieser Arbeit viel Liebe zum Detail“, findet Götz. Und, was man nicht lernen könne, „ein gewisses Gestaltungstalent, das einem Harmonie, Farbgestaltung und Strukturen schenke“. Was die Umsetzung angeht, brauche ein guter Food-Fotograf zudem eine ruhige Hand. „Es ist wie bei einem Sternekoch. Dort gilt die Maxime: Was liegt, das liegt, denn sonst ist der Teller verschmiert.“ Ein großer Unterschied ist allerdings: Was Oliver Götz auf den Teller zaubert, kann man nur in seltenen Fällen noch essen. „Um den richtigen Moment für ein Foto einzufangen, muss man die Produkte präparieren.“ Die Nudeln erhalten mit ein wenig Öl den dauerhaften Glanz, bis die Soße fürs Foto darüberfließt, und die Eisbällchen würden im Normalfall auch dahinschmelzen, wenn sie nicht entsprechend vorbereitet sind. Für seine Lasagne-Fotos schichtet der Food-Fotograf vier Fotos einzelner Lasagne-Lagen übereinander, eher er ein Foto mit Teigplatte und zerlaufenem Käse als Krone aufsetzt. „Sonst würde die Lasagne auf dem Foto zerdrückt aussehen“, erklärt der Fotograf. Seine Kompositionen richten sich ganz nach dem Ansinnen der Kunden. „Es gibt Kunden, die das Produkt genau so abgebildet sehen wollen, wie in der Realität, und es gibt Kunden, die ihr Produkt optimal dargestellt sehen wollen.“ Für beide scheint Oliver Götz der richtige Mann zu sein.

Seine Arbeiten als Food-Spezialist haben den Föhrener auch eine neue Richtung mitgegeben. Seit 2014 zählen neben Industrie-Kunden auch Verlage zu seinen Auftraggebern. Mittlerweile hat er an zehn Buchprojekten mitgearbeitet. Dabei stand der Berufsweg des 1964 an der Mosel geborenen Meister-Fotografen anfangs gar nicht auf dessen Wunschzettel. „Ganz ehrlich, nach dem Abitur wusste ich noch gar nicht, was ich machen wollte.“ Sein Vater riet ihm, Chemie zu studieren, doch als ein Fernsehproduktionsteam im nahen Klotten auftauchte, fand Götz seine Profession. „Ich fand das faszinierend und habe mich die ganze Zeit dort umgeschaut. Der Kameramann gab dem jungen Mann in einer Drehpause den Rat, sich einer Produktionsfirma vorzustellen. In einer Filmproduktion bei Bonn fand Oliver Götz seine erste Anstellung, doch es drängte ihn zu mehr Struktur in seiner Ausbildung. Er besuchte den berufsbegleitenden Studiengang zum Medientechnischen Assistenten an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule (EWH, seit 1990 Uni Koblenz).

So vorbereitet stieg Götz in die Welt der Fotografie vor. „Meine erste Kamera war eine Minolta X 700. Und bevor ich meine Lehrstelle antrat, hatte ich mir schon viel Fachliteratur besorgt und durchgearbeitet“, erinnert sich der Föhrener Fotograf. Bei Helmut Thewald in Wittlich ging er in die Ausbildung. „Es war für mich ein wichtiger Schritt. Thewald war damals schon bei Kodak als Werbefotograf groß im Geschäft. Er hat mir gezeigt, dass ein Fotograf kreativ sein kann und trotzdem wirtschaftlich arbeiten kann: Jedes Foto bei ihm war ein Treffer.“ Ein weiterer wichtiger Schritt folgte im Anschluss. Für fünf Jahre ging Götz Anfang der 90er Jahre in eine große Trierer Werbeagentur mit eigenem Fotostudio. Dort baute er ein Fotolabor auf, die technische Arbeit machte ihm Spaß und war in den weiteren Stationen ein großer Vorteil. In Düsseldorf und München absolvierte Oliver Götz die Meister-Lehrgänge, die er 1996 als Jahresbester Meister mit einer Goldmedaille für hervorragende Leistungen im Meisterkurs abschloss. Dabei hat Götz in der Ausbildung vor allem ein Faible für das detailgenaue, strukturierte Arbeiten gefunden. „Ohne diese Besessenheit geht es nicht.“

Food-Fotograf Oliver Götz ist bei seiner Arbeit detailversessen. Foto: Oliver Götz

Foto: Oliver Götz

Kürbissuppe Foto: Oliver Götz

Ob Kürbissuppe oder Waffeln mit rotem Weinbergspfirsichkompott, der Teller muss für Oliver Götz perfekt sein. Foto: Oliver Götz

Aus dem Wunsch heraus, diese besonderen Rezepte zu bewahren, ist die Idee für das Kochbuch entstanden, das jetzt im Regionalia Verlag erscheint. Foto: Oliver Götz