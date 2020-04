45 Mio Küken jährlich getötet : Zu wenig „Bruderhähne“ für einen Stopp des Kükentötens

Hannover Gut 45 Millionen männliche Küken werden jedes Jahr getötet, weil sie sich nicht für die Mast eignen. Auch Forscher aus Hannover suchen nach einer Alternative. Aber eine Lösung für die breite Masse sind diese Projekte nicht.

Was früher üblich war, soll es wieder geben: Projekte wie die „Bruderhahn“-Initiative oder die so genannten Zweinutzungshühner können zum Teil das Töten männlicher Eintages-Küken verzichtbar machen.

„Bruderhahn“ und „Zweinutzungshuhn“ sollen das praktizieren, was vor der Industrialisierung der Landwirtschaft üblich war: Für die Mast und die Eierproduktion wird ein und dieselbe Hühnerrasse verwendet. Während man unter „Bruderhähnen“ Tiere aus den heute gebräuchlichen Legehennenlinien versteht, sind „Zweinutzungshühner“ eigens gezüchtete Rassen, die sich sowohl fürs Eierlegen als auch für die Mast eignen.

Vor etwa einem Jahr stellte die Tierärztliche Hochschule Hannover Forschungsergebnisse zu einem neu gezüchteten „Zweinutzungshuhn“ vor. Nach wie vor gebe es viele offene Fragen und Bedarf an weiteren Züchtungen, sagt Forschungsleiterin Silke Rautenschlein. Im Vergleich zu den konventionellen Hühnern legen die Weibchen der „Zweinutzungshühner“ weniger Eier - statt rund 300 im Jahr sind es nur 250. Unterschiede gibt es auch bei den Hähnchen: Die „Zweinutzungshähne“ müssen etwa doppelt so lange gehalten werden wie konventionelle Masthähnchen, um mit einem Gewicht von zwei Kilo geschlachtet werden zu können.

Für die konventionelle Hühner- und Hähnchenhaltung sind das ernüchternde Werte. „Das Futter ist der größte Kostenfaktor in der Geflügelhaltung“, sagt Rautenschlein. Auch das Fleisch ist schwer an die Kunden zu bringen. Ein „Zweinutzungshähnchen“ sehe deutlich anders aus und sei unattraktiver als das gewohnte Masthähnchen, sagt Hans-Wilhelm Windhorst, Leiter des Wissenschafts- und Informationszentrums Nachhaltige Geflügelwirtschaft in Vechta.