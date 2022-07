Klima : Zukunft der Wälder: Bundesagrarministerium startet Dialog

Wie steht es mit der Zukunft der Wälder in Deutschland? Das Agrarministerium startet zu dieser Frage einen Dialog. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Dürre, Stürme, Borkenkäfer: Viele Bäume stehen unter Stress. Dabei sollen die deutschen Wälder auch besser für den Klimawandel gewappnet werden. Dazu soll jetzt ein umfassender Diskussionsprozess anlaufen.

Das Bundesagrarministerium startet einen breiten Dialog zur Zukunft der Wälder in Deutschland. Zum Auftakt werden an diesem Montag mehrere Verbände und Organisationen erwartet, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. Beteiligen können sich Forst- und Holzwirtschaft, Naturschützer, Vertreter von Jagd, Erholung und Sport.