Handwerk : Mit dem Kindheitstraum zum Bundessieg

Info

Der Praktische Leistungswettbewerb der Handwerksjugend ermittelt jedes Jahr die besten Gesellen auf Kammerebene und auf Landes- und Bundesebene. In normalen Jahren werden die Bundes- und Landessieger stets von der Handwerkskammer Trier mit einer Feierstunde geehrt. Diesmal gab es für die jungen Leute kein Fest. Dennoch gilt es die Sieger zu würdigen. In 34 Handwerksberufen wurden Kammersieger für den Bezirk Trier ermittelt. Auf Landesebene sind in Trier 31 Teilnehmer in neun Berufen, in Kenn neun Teilnehmer in drei Berufen des Bauhandwerks und drei Teilnehmer in Kaiserslautern zum Landeswettbewerb angetreten. Dort gab es 15 erste Plätze, 13 zweite, fünf dritte und ein vierter Platz.

Erste Landessieger: Joshua Haar, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Fell (Flach GmbH, Schweich); Maren Thiel, Bäckerin, Dudeldorf (Bäckerei Flesch, Dudeldorf); Alina Becker, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Gillenfeld (Die Landmetzgerei Peter & Stefan Roden, Gillenfeld); Sarah Werhand, Fahrzeuglackiererin, Demerath (MAN Truck & Bus SE, Wittlich); Bohdan Tokariev, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Erden (Daniel Heinz, Niersbach); Daniel Remche, Glaser, Thörnich (Franz Binsfeld GmbH u. Co. KG, Trier); Lukas Gorzelitz, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Schillingen (B + F Technik Kooyker GmbH & Co. KG, Landscheid); Nina Harig, Kauffrau für Büromanagement, Saarburg (Handwerkskammer Trier); Juan Carlos Deseda González, Klempner, Trier (Johann Peter Lay GmbH, Trier); Michelle Wattrodt, Kosmetikerin, Mehring (Janine Zissner, Trier); Erik Hallebach, Maurer, Oberstadtfeld (Heibges Bau GmbH, Oberstadtfeld); Maximilian Theel, Metallbauer, Wabern/Harle (Klaus Unterrainer, Trier); Jonas Brittner, Steinmetz und Steinbildhauer, Ensch (Schönborn GmbH & Co. KG, Trier); Jakob Daleiden, Straßenbauer, Messerich (UVB Universal-Bau GmbH, Bitburg); Marius Windhausen, Tischler, Hüttingen (bulbaum GmbH, Bitburg)

Zweite Landessieger: Niklas Zimmer, Dachdecker, Morbach (Anton Holzbau GmbH, Morbach); Daniel Freis, Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik, Esch (ELTRA Elektromaschinen- und Transformatorenbau GmbH, Osann-Monzel); Natascha Hermes, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Morbach (Wasgau Frischemarkt, Morbach); Michelle Zirra, Fleischerin, Nusbaum (Reinhold Monzel, Bollendorf); Paul Horn, Gerüstbauer, Konz (Gerüstbau Horn GmbH, Konz); Jan Schmitz, Kraftfahrzeugmechatroniker, Koosbüsch (Autohaus Eifel-Mosel GmbH, Bitburg); Noah Schiffmann, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Brauneberg (Carl Hoffmann Landmaschinenfachbetrieb GmbH, Piesport); Magdalena Geppert, Maßschneiderin, Weimar (Dorothee Follmann, Wittlich); Kirsten Urban, Mediengestalterin Digital und Print, Bernkastel-Kues (Raabdruck GmbH, Trier); Kim Hanna Gelbe, Schilder- und Lichtreklameherstellerin, Salmtal (Dirk Wassmuth, Wittlich); Maximilian Weber, Schornsteinfeger, Osann-Monzel (Jörg Brusius, Zeltingen-Rachtig); Fabian Thielen, Zimmerer, Lasel (Zimmerei & Holzbau Peter Fuchs, Plütscheid); Tom Blees, Zweiradmechatroniker, Leiwen (Frank Waldorf und Thorsten Stuber GbR, Trierweiler)

Dritte Landessieger: Jannik Görzen, Elektroniker, Darscheid (Johann Energie GmbH, Darscheid); Jasmin Pitsch, Friseurin, Niersbach (Michaela Thiesen, Salon Lamberty, Salmtal); Larissa Remy, Konditorin, Düsseldorf (B & K Gastro GmbH, Traben-Trarbach); Victor Gaberkorn, Metallbauer (alwitra GmbH, Trier); Katharina Scheuer, Zahntechnikerin, Trier (M & S Zahntechnik GbR, Trier)

Vierte Landessiegerin: Stefanie Kaspari, Malerin und Lackiererin, Flußbach (Malerfachbetrieb Mehs, Wittlich)

Auf Bundesebene waren mit Daniel Remche, Thörnich, Glaser, Franz Binsfeld Trier, und Maximilian Theel, Wabern, Metallbauer, Kunstschmiede Klaus Unterrainer Trier, zwei Handwerker mit dem dritten Platz erfolgreich.

Zudem gab es einen zweiten und einen dritten Platz im Wettbewerb „Die gute Form“: Katherine Meehan, Dudeldorf, Maßschneiderin, Margret Gasper Waxweiler, und Daniel Remche.