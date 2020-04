Wirtschaft : Wirtschaftshilfen im Land nehmen Fahrt auf

Mainz (flor) Die Investitions- und Strukturbank (ISB) hat über die Feiertage einen Batzen an Anträgen bearbeitet, in dem rheinland-pfälzische Unternehmer um Soforthilfen in der Corona-Krise nachsuchen. Claudia Belz, Sprecherin der Förderbank des Landes, sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Über Ostern haben wir rund 20 000 Anträge mit einem Volumen von rund 180 Millionen Euro bearbeitet.“ Bewilligt und zur Auszahlung angewiesen seien 7500 Anträge, die ein Volumen von rund 60 Millionen Euro umfassen.