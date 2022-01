Studie : 1500 Sprachen in aller Welt akut vom Aussterben bedroht

Canberra 1500 Sprachen könnten bis zum Ende des Jahrhunderts ausgestorben sein. Die Gründe sind vielfältig - und teils unerwartet, wie eine Studie herausgefunden hat.

Überraschende Gründe

Der Kontakt mit anderen lokalen Sprachen sei hingegen - „entgegen der landläufigen Meinung“ - nicht das Problem: Tatsächlich seien Sprachen, die mit vielen anderen indigenen Sprachen in Kontakt kämen, weniger gefährdet. Die Studie enthält auch Lehren für den Erhalt von bedrohten Sprachen der australischen Ureinwohner. „Australien gebührt der zweifelhafte Ruhm, eine der höchsten Raten an Sprachverlust weltweit zu haben“, sagte Co-Autorin Felicity Meakins. Von den einst 250 Sprachen der indigenen Bevölkerung seien nur noch 40 übrig - und die Kinder würden davon überhaupt nur noch ein Dutzend Sprachen lernen.

Kulturelle Vielfalt bedroht

Viele der Sprachen, die in diesem Jahrhundert voraussichtlich verloren gingen, würden derzeit noch aktiv verwendet, so der Experte. „Es besteht also immer noch die Möglichkeit, in die Unterstützung von Gemeinschaften zu investieren, um indigene Sprachen wiederzubeleben und sie für künftige Generationen zu erhalten“, erklärte er mit Blick auf die bevorstehende Unesco-Dekade der indigenen Sprachen (2022-2032). Die Vereinten Nationen wollen mit der Initiative sprachliche Vielfalt rund um den Globus schützen und die Rechte von Menschen aus Sprachminderheiten stärken.