Neue Fallzahlen des RKI : 2143 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert

2143 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert

Ein Arzt nimmt in der Corona-Teststelle am Flughafen Schönefeld einen Abstrich für einen Coronavirus-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Erneut liegt die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Deutschland über der Schwelle von 2000. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 2143 neue Corona-Infektionen gemeldet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen bekanntgab.