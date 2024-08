Gefährdete Arten Achtung, Fledermäuse - Höhlen ab Herbst nicht mehr betreten

Für die oft nur fünf Gramm schwere Kleine Hufeisennase gebe es derzeit wenige Quartiere - teils seien die Populationen in schlechtem Zustand. Die Kleine Hufeisennase steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten und gilt in vielen deutschen Bundesländern schon als ausgestorben. Der LBV habe 2021 ein Haus in der Fränkischen Schweiz übernommen, in dem die Tiere leben, schildert Meier. Ziel ist es, gezielte Verbesserungen für die Tiere zu schaffen, so dass sich die Population stabilisieren kann.