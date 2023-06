Wattenmeer Alle Jahre wieder: Seehunde werden aus der Luft gezählt

Da unten liegt wieder eine Gruppe: „Ein bisschen weiter rechts“, weist Ole Stejskal den Piloten an, und der steuert das kleine Flugzeug an einer der vielen Sandbänke im Wattenmeer entlang. Unten im Sand 30 bis 40 graue, bräunliche oder helle Flecken - Seehunde. Und einige Flecken ganz klein - neugeborene Welpen. Wie in jedem Sommer werden die Seehunde im Wattenmeer aus der Luft erfasst.