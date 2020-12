Mund-Nasen-Schutz : Ansteckungsgefahr trotz Maske bei Niesen und Husten

Ein Mund-Nasen-Schutz an einer Statue am Dortmunder Phoenix-See. Foto: Bernd Thissen/dpa

Las Cruces Masken helfen uns vor dem Coronavirus zu schützen - bei Tröpfchen durch Niesen und Husten sind allerdings nur spezielle Partikelmasken wirklich sicher.

Nur eine spezielle Partikelmaske bot im Test einen hundertprozentigen Schutz gegen Tröpfchen mit Viruspartikeln. Die Studie einer Gruppe um Krishna Kota von der New Mexico State University in Las Cruces (USA) ist im Fachmagazin „Physics of Fluids“ erschienen. „Eine Maske hilft auf jeden Fall. Aber wenn die Menschen sehr nahe beieinander sind, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sich das Virus verbreitet oder dass man daran erkrankt“, sagte Kota.