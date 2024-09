Himmlisches Spektakel Asteroid verglüht als Feuerball über den Philippinen

Das US-Programm Catalina Sky Survey, das nach potenziell gefährlichen Asteroiden Ausschau hält, hatte das 2024 RW1 genannte astronomische Objekt schon Stunden vor dem Eintritt in die Atmosphäre entdeckt und Bilder auf X gepostet. Viele Anwohner warteten den Moment im Freien ab und posteten zahlreiche Videos in sozialen Netzwerken. Sie zeigen, wie der Feuerball in Richtung Erde fliegt und den Nachthimmel über der Provinz Cagayan erleuchtet.