Raumfahrt : Astronaut Maurer feiert Geburtstag im All

Astronaut Maurer feiert Geburtstag im All

Houston/Köln Manche Menschen gönnen sich zum Geburtstag einen Kurztrip ans Meer oder in die Berge - Astronaut Matthias Maurer ist zu seinem diesjährigen Ehrentag noch ein bisschen weiter von Zuhause entfernt.

Inmitten der schweren Ukraine-Krise feiert der deutsche Astronaut Matthias Maurer an diesem Freitag gemeinsam mit der russisch-amerikanischen Crew an Bord der Internationalen Raumstation ISS seinen 52. Geburtstag.

Dazu lade er alle abends zu einem Essen ein, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Da an dem Tag drei weitere russische Kosmonauten erwartet würden, seien sie dann zu zehnt. „Ich möchte natürlich das Beste servieren, ein bisschen saarländisches Essen“, sagte der gebürtige Saarländer. „Ich muss mal gucken, dass ich da noch genügend Essen hier habe.“

Dass die drei Kosmonauten an seinem Geburtstag ankämen, sei „natürlich reiner Zufall“, sagte er. Derzeit sind an Bord der ISS vier US-Astronauten von der Nasa, zwei russische Kosmonauten und der deutsche Esa-Astronaut Maurer. Maurer ist der zwölfte Deutsche im All und der vierte auf der ISS.