HD-Aufnahmen : Aus dem Inneren von Bienenwaben

Wissenschaftler der Frankfurter Goethe-Universität haben erstmals mit hochauflösenden Fotos und Videos das Verhalten von Honigbienen in den Zellen der Waben dokumentiert.

Die seltenen Aufnahmen wollen die Forscher um den Biologen Paul Siefert vom Institut für Bienenkunde der Goethe-Universität Frankfurt im Internet zur freien Verfügung stellen. Man wolle so in Schulen und der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die sozialen Abläufe in den Bienenvölkern schärfen. Der Beitrag wurde im Journal „Plos one“ veröffenlicht.