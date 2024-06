Wissenschaft Ausgefallene Deko: Dino mit besonderem Hornschmuck entdeckt

Der Pflanzenfresser hatte demnach flache, geschwungene Hörner an seinem Nackenschild und weitere asymmetrische Hörner auf der Spitze des Schilds. Zudem strebten über den Augen zwei weitere große Hörner in die Höhe. Sein Name Lokiceratops rangiformis („Lokis gehörntes Gesicht, das wie ein Karibu aussieht“) wurde den Forscherinnen und Forschern zufolge von der nordischen Mythologie inspiriert. Dort ist der Loki der Gott der Hinterlist und Lüge.