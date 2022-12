Energie : Berichte: Durchbruch bei Forschung zu Kernfusion

Ein NIF-Target-Pellet in einer Hohlraumkapsel mit Laserstrahlen, die durch Öffnungen an beiden Enden eintreten. Die Strahlen komprimieren und erhitzen das Target auf die Bedingungen, die für die Kernfusion erforderlich sind. Foto: --/Lawrence Livermore National Laboratory/dpa

Livermore Im Gegensatz zur Energiegewinnung durch Kernkraft gilt die Kernfusion als sauber und sicher. Eines Tages könnten auf diese Weise große Mengen Strom erzeugt werden, so die Hoffnung der Wissenschaftler.

Dieses auf vorläufigen Daten basierende Resultat wäre ein Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung einer neuen Energiequelle, die eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen könnte. Die in der National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory (Kalifornien) erzielten Ergebnisse sollten den Berichten zufolge am Dienstag offiziell vorgestellt werden.