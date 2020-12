Für Corona-Impfstoff : Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung

Das Logo des Biotechnologie-Unternehmens „BioNTech“ ist an einer Stele vor der Unternehmenszentrale angebracht. Foto: Arne Dedert/dpa

Mainz/New York/Amsterdam Eine Corona-Impfung in Deutschland rückt näher. Biontech und Pfizer wollen, dass ihr Präparat in der EU zugelassen wird. Ihr Antrag muss nun noch geprüft werden - genau wie der des US-Konzerns Moderna.

Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU beantragt.

Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer am Dienstag mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.