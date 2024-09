Intelligenz Border Collies können sich Begriffe zwei Jahre lang merken

Danach ging das Experiment aber weiter, wie das Forschungsteam um Shany Dror von der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest nun berichtet: Die Hundebesitzer wurden gebeten, die erlernten Spielzeuge so zu lagern, dass die Hunde sie nicht sehen konnten. „Wir haben zwei Jahre gewartet und dann beschlossen, die Hunde erneut zu testen, um zu sehen, ob sie sich noch an die Namen der Spielzeuge erinnern“, so Dror.