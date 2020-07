Studie : Brandkatastrophe in Australien: Dramatische Folgen für Tiere

Brandkatastrophe in Australien: Dramatische Folgen für Tiere

Canberra Auch ohne die verheerenden Brände waren schon viele Arten in Australien vom Aussterben bedroht. Die Feuer zum Jahresbeginn haben Forschern zufolge noch einmal viel Lebensraum zerstört.

Die katastrophalen Buschfeuer in Australien von 2019 und 2020 haben auch dramatische Folgen für die Tierwelt. Forscher haben diese nun genauer analysiert.

Der Lebensraum von 70 einheimischen Arten sei betroffen, 21 davon seien bereits vor den Bränden als vom Aussterben bedroht eingestuft worden, ergab eine Studie der Universität von Queensland, die in der Fachzeitschrift „Nature Ecology and Evolution“ publiziert wurde. Zu den extrem bedrohten Tierarten gehörten etwa die Känguru-Insel-Schmalfußbeutelmaus und das Langfuß-Kaninchenkänguru, ein Beutelsäuger. Beide Spezies gibt es nur in Australien.