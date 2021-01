1731 Gramm Mondgestein : China will Mondproben mit ausländischen Forschern teilen

China will Mondproben mit ausländischen Forschern teilen

Chinesische Wissenschaftler in Peking beim Wiegen der Gesteinsproben vom Mond. Foto: Jin Liwang/Xinhua/dpa

Peking Mitte Dezember kam das chinesische Raumschiff „Change'e 5“ mit Mondproben zurück zur Erde. Analysieren sollen die Gesteinstproben nun nicht nur chinesische Wissenschaftler.

China will sein Mondgestein mit ausländischen Forschern teilen. Sieben Wochen nach der chinesischer Mondlandung veröffentlichte Chinas Raumfahrtbehörde in Peking die Regeln für die gemeinsame Forschung mit ausländischen Wissenschaftlern.

Zur Veröffentlichung wurden Diplomaten unter anderem aus der Europäischen Union in das Zentrum in Peking eingeladen, wo die Mondproben lagern und untersucht werden. „Wir sind noch in der Vorverarbeitung der Mondproben“, sagte der Vizedirektor des Mondprogramms, Pei Zhaoyu, laut Xinhua. Das Raumschiff „Change'e 5“ hatte 1731 Gramm Gestein von dem Erdtrabanten geholt.