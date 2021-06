Spekulationen in den USA : Details aus Geheimdienstreport zu Ufos bekanntgeworden

Washington Kürzlich erst hatte Barack Obama für Erstaunen gesorgt, als er ernsthaft über die Existenz von unbekannten Flugobjekten sprach. Jetzt heizt ein US-Geheimdienstreport die Spekulationen an.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Freitag auf Nachfrage, es handele sich um einen Bericht des Verteidigungsministeriums in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten. Ihres Wissens nach sei die Arbeit noch nicht abgeschlossen. Für weitere Nachfragen verwies sie an das Pentagon. Psaki betonte, grundsätzlich nehme die Regierung Hinweise über das Eindringen in den US-Luftraum durch jedes Fluggerät - egal ob identifiziert oder unidentifiziert - sehr ernst. Und jedem Hinweis werde nachgegangen.